Prinzessin Charlotte Die „kleine Queen“ wird fünf

Homeschooling für Charlotte und George

Seit September geht Charlotte zur Schule: Die Prinzessin besucht, wie ihr Bruder George, die renommierte Thomas’s Battersea Schule im Süden Londons – eine exklusive christliche Privatschule, die eine Stange Schulgeld im Jahr kostet. Momentan sind aber auch die Windsors im Shutdown: Auf dem Landsitz Anmer Hall sind jetzt William und Kate verantwortlich fürs Homeschooling – vermutlich zusammen mit den Nannys, denen das Paar vertraut. Das sei „eine Herausforderung“, sagten die Cambridges in einem Interview mit der BBC.

Der BBC-Reporterin verriet Herzogin Kate, dass sie den Unterricht zu Hause auch in den Osterferien durchgezogen hätten: George und Charlotte wüssten gar nicht, dass eigentlich Ferien seien. „Wir sind ziemlich gemein.“ Sie und die Kinder bauten Zelte, kochten und backten, um sich die Zeit zu vertreiben. „Es ist unglaublich, was man alles in einen Tag packen kann.“

Wie Charlotte mitten im Corona-Shutdown ihren fünften Geburtstag feiern wird? Die ganze Familie soll zu einer Zoom-Party zusammenkommen, heißt es in britischen Medien. Schließlich sind große Familienfeiern in diesen Zeiten nicht angesagt – vor allem, wenn die Urgroßeltern und Großeltern zur Risikogruppe gehören.