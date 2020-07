Prinzessin Beatrices Vintage-Hochzeit Hier trägt die Queen das Brautkleid ihrer Enkelin

London - „Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue“ – etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues: Trägt man all diese Dinge an seinem Hochzeitstag, steht einer glücklichen Ehe nichts mehr im Wege. So heißt es zumindest im angelsächsischen Raum.