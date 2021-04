Prinz Philip Prinz Harry würdigt Großvater als „Meister des Barbecue“

London - Mit emotionalen und persönlichen Worten hat der britische Prinz Harry (36) seinen kürzlich gestorbenen Großvater Prinz Philip gewürdigt. „Er wird als am längsten regierender Prinzgemahl in Erinnerung bleiben, als ausgezeichneter Soldat, ein Prinz und ein Herzog“, sagte Harry in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme. „Aber für mich war er (...) mein Opa: Meister des Barbecue, eine Scherz-Legende und frech bis zum Ende.“ Sein Großvater sei ein Mann der Pflicht, der Ehre und des großen Humors gewesen, sagte Harry.