Preiswerter Wohnraum in Marbach Räte machen Druck bei günstigen Wohnungen

Marbach - Im Gebäudekomplex in der Affalterbacher Straße 37 geben sich derzeit die Handwerker die Klinke in die Hand. Voraussichtlich Anfang Mai soll alles fix und fertig sein und die Stadt kann in der Immobilie etwas anbieten, was gerade ausgesprochen rar und heiß begehrt ist: preiswerten Wohnraum. Und das gleich in 15 Einheiten. Allerdings klang nun im Gemeinderat bei einigen Mitgliedern die Befürchtung durch, dass die Räumlichkeiten anfangs leer stehen könnten – weil nicht rechtzeitig alle Modalitäten für den Einzug geklärt wurden.