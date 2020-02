Nervenzehrende Situation an Marbacher Baustelle Beschwerden über Handwerkerautos vor Baustelle

Man sei in der Sache beim zuständigen Landratsamt Ludwigsburg vorstellig geworden, sagte der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling nun im Gemeinderat, nachdem sich eine Bürgerin über die Lage in der Affalterbacher Straße beschwert hatte. „Das ist ein katastrophaler Zustand. Die Handwerker parken, wie sie es brauchen“, hatte die Frau moniert. Für Personen, die auf den Rollator oder Rollstuhl angewiesen seien, gebe es kein Durchkommen. „Das ist in der Tat momentan ein großes Ärgernis“, gab Seiberling der Anwohnerin Recht. Und über die Parksituation an dieser Stelle hätten sich schon mehrere Leute beschwert, berichtet er auf Nachfrage. „Es braucht einen Bereich, um als Autofahrer einscheren zu können“, betont er. Deshalb wurde mittlerweile als Konsequenz aus der Initiative der Stadt vom Landratsamt ein Halteverbot eingerichtet. Dies sei am 6. Februar geschehen, berichtet Caren Sprinkart, Pressesprecherin des Kreishauses. „Das Halteverbot wurde ortseinwärts fahrend für den Abschnitt von Gebäude Affalterbacher Straße 39, ab Beginn des Gehwegs, bis zum Baugrundstück Affalterbacher Straße 37 angeordnet, um den Störungen im Verkehrsfluss entgegenzuwirken. Dies entspricht einer Länge von etwa 20 Metern.“