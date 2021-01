Preisgekrönte Innenarchitektur So sieht zeitgemäßes Wohnen aus

Holzrausch teilt sich den Preis mit dem Büro Arnold / Werner Architektur und Innenarchitektur. Sie haben ein altes, kleines Ferienhaus in Bayern zu einem luftig schönen Ort umgebaut, mit viel heimischem Holz, rosaroten und salbeifarbenen Farbakzenten.

Wasserlilientapete im Badezimmer

Auch wer nicht gleich alles umkrempeln mag findet reichlich Inspiration in Text und Bild. Egal, ob es zart pastellfarbene Wasserlilientapeten im Bad sind, wie in der Hamburger Altbauwohnung, die Arzu Kartal gestaltet hat. Oder eine gelungene, stilistisch schlichte Renovierung eines Reihenmittelhauses aus den 1970ern in einer Münchner Vorstadt, wie es die Innenarchitekten Stefanie Greiner und Matthias Franz vormachen.

Manchmal reicht es auch schon, eine Ikea-Küche mit neuen Fronten zu versehen wie Naomi Hajnos in einer Wohnung in der Schweiz. Oder seine Wände mutig in kräftigen Farbtönen zu streichen wie Jörg Kürschner und Claudia Kleine von Formstelle in einer Galerie-Wohnung in München.

Vergnügen bereiten die Hausbesuche aber womöglich auch jenen, die den eigenen vier Wänden ganz zufrieden sind.

Info zum Buch

Pia A. Döll, Janina Temmen: Best of Interior 2020. Callwey-Verlag. 272 Seiten, 250 Fotos, 59,95 Euro.