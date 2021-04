Preisgekrönte Gärten So schön sind die Gärten des Jahres 2021

Stuttgart - Gartenexperten lieben Stauden. Davon finden sich auch viele in den „50 schönsten Privatgärten“, wie Hanne Roths und Konstanze Neubauers Bildband „Gärten des Jahres 2021“ im Untertitel heißt. In dem von einer Jury prämierten Siegergarten von Petra Pelz und Peter Berg in der Nähe von Hannover etwa, der mit seiner insektenfreundlichen Bepflanzung überzeugte. Vier Gärten aus Baden-Württemberg sind dabei, darunter in ein familienfreundlicher Garten mit Pool in Stuttgart.