Das Leben in Deutschland wird teurer. Energie, Lebensmittel, Konsumgüter, Sprit. Die Preise scheinen nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Das gilt auch für den Brief- und Paketversand. Erst im Januar hatte die Deutsche Post die Preise für DHL-Pakete und Briefe erhöht. Am 13. Juni hatte dann der Logistikkonzern und Paketdienst DHL mitgeteilt, die Preise zum 1. Juli zu erhöhen.