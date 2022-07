Preise für Blumenerde und Dünger steigen Heimischer Garten wird teures Vergnügen

Hochbeete sind sehr gefragt

Allein die Bau- und Heimwerkermärkte in Deutschland erzielten im vergangenen Jahr einen Bruttoumsatz von mehr als 24 Milliarden Euro. Nach einem starken Anstieg im ersten Corona-Jahr war die Tendenz in vielen Segmenten 2021 allerdings eher rückläufig.

„Jetzt scheinen die Menschen eher abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Verbandssprecher Jörn Brüningholt. „Was kommt auf uns zu bei Heizkosten, beim Tanken, bei Lebensmitteln?“ Die Leute seien vorsichtiger geworden, ist sein Eindruck. „Im Augenblick hat keiner so richtig Lust zu investieren.“

Allerdings seien Hochbeete nun sehr gefragt, sagt Brüningholt - durchaus auch hochwertige. Sie würden sogar auf Balkone gebaut, auf dass sich die Menschen mit Tomaten, Radieschen, Salat und Co. selbst versorgen. „Aber das rettet so ein Jahr nicht.“

Dennoch glauben die Branchenvertreter, dass der Garten weiter ein wichtiges Thema bei den Deutschen bleibt. Der Nutzgarten erlebe eine Renaissance, sagt Gardena-Sprecher Heribert Wettels. Anders als früher sei das auch bei 20-Jährigen ein riesiges Thema. „Selbst wenn es nur ein Balkon ist, auf dem sie was pflanzen.“ Deutschland habe sich auch noch nicht so sehr mit dem Thema Wasser und Wasserknappheit auseinandergesetzt. „Das kommt jetzt und es kommt schnell.“

Kein Ende des Gartenbooms

Allerdings ist der Gartenboom aus Sicht des Ulmer Unternehmens nicht nur der Corona-Pandemie zu verdanken. „Das Thema Garten ist seit Jahren Trend“, sagt Wettels. Erstmals knackte Gardena im vergangenen Jahr die Milliardenschwelle beim Umsatz. Damit habe sich dieser in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt. Und im ersten Quartal 2022 betrage das Plus fünf Prozent. „Die Nachfrage ist ungebrochen.“

Vom Garten als Zufluchtsort spricht Verbandssprecher Brüningholt. Hackstein wiederum verweist darauf, dass manche Menschen es gerade in Krisenzeiten zu Hause schön haben wollten. „Wir gönnen uns was, dazu gehören auch schöne Pflanzen.“ In den Corona-Lockdowns sei der Garten mehr oder weniger alternativlos gewesen, sagt sie - räumt aber ein, diesen Sommer würden sicher wieder mehr Menschen im Urlaub verreisen.

Auch Corthum-Geschäftsführer Burkhardt ist zuversichtlich, dass Erde und Rindenmulch weiter gekauft werden. „Die Landschaftsgärtner haben immer noch volle Bücher“, sagt er. Nur wegen der Corona-Krise und des Ukraine-Kriegs werde der Bau ja nicht eingestellt. Insbesondere wollten viele Städte den Klimaschutz vorantreiben und sich für die Zukunft anpassen - da seien neue Pflanzen ein wichtiges Thema.