Präsidentschaftswahl in Frankreich Droht Europa mit einer Präsidentin Le Pen die Spaltung?

Warum das? Le Pen will die Neuerung per Volksabstimmung absegnen lassen und in die Verfassung einschreiben. Damit der Pariser Verfassungshof das Vorhaben wegen des Gleichheitsgebots nicht stoppen kann, will Le Pen eine weitere Bestimmung in die Verfassung aufnehmen lassen: Der „Conseil Constitutionnel“ soll Volksabstimmungen in keinem Fall für verfassungswidrig erklären können. Dafür müssten aber die beiden Parlamentskammern ihr Plazet geben.