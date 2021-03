Porsche Taycan Cross Turismo startet Ein Allrounder unter den Elektro-Sportwagen

Der Taycan Cross Turismo hat schon 25 mal die Erde umrundet

Der neue Taycan Cross Turismo hat vor der Markteinführung – salopp formuliert – bereits 25 mal die Erde umrundet. Exakt 998 361 Kilometer sind die Prototypen dieses batterieelektrischen Autos bereits gefahren.

Getestet wurde auf Rennstrecken wie der Nürburgring-Nordschleife und dem Grand Prix-Kurs in Hockenheim sowie auf Testgeländen in aller Welt – unter anderem im süditalienischen Nardò, teilt der Stuttgarter Sportwagenhersteller mit. Zusätzlich wurde der Taycan-Ableger abseits befestigter Wege in Südfrankreich und in den Pyrenäen erprobt. Auf dem Prüfgelände im Entwicklungszentrum Weissach musste das Fahrzeug den sogenannten Safarikurs absolvieren.

Kein Hardcore-Offroader

„Der Taycan Cross Turismo ist kein Hardcore-Offroader, sondern auf unbefestigte Straßen und Feldwege spezialisiert. Er ist also eine Art Schweizer Taschenmesser auf bis zu 21 Zoll großen Rädern,“ sagt Baureihenleiter Stefan Weckbach. „Das neue Derivat besitzt alle Stärken der Taycan Sportlimousine wie überlegene Leistung und große Reichweite“, wirbt Porsche für sein neuestes Modell. Die Passagiere im Fond hätten deutlich mehr Kopffreiheit als im Taycan, zudem stehe unter der Heckklappe ein großes Ladevolumen zur Verfügung.

Nach eigenen Angaben unterzieht Porsche seine Elektroautos demselben harten Testprogramm wie Sportwagen mit Verbrennungsmotor. Dazu gehört auch die Überprüfung der Alltagstauglichkeit unter allen klimatischen Bedingungen, teilt Porsche mit. Das harte Testprogramm mit Schlechtwegestrecken und Fahrdynamiktests absolvierte auch der neuartige, von Porsche für dieses Modell konzipierte Fahrradheckträger.