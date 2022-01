„Polizeiruf 110“ heute Raczek und der neue Kollege

Der Fall selbst – ein junger Mann namens Bastian wird tot in seiner Wohnung gefunden – beinhaltet sogenannte brennende, gesellschaftliche Themen. Druck auf Studierende, vernachlässigte Kinder, Obdachlosigkeit, Tablettensucht, vegane Ernährung, sexuelle Diversität, Pflegenotstand, sensible Sprache. Ewig Aktuelles wie Geld und Gier kommen auch darin vor. Bastians rabiate Oma Hilde hat Hunderttausende Euro in Plastiktüten gebunkert. Die Aussicht aufs Erbe könnte mit dem Mord an Bastian zu tun haben und macht alle in der Familie zu Verdächtigen. Die unterbezahlte Oma-Pflegekraft und ihren polizeibekannten Freund sowieso. Jede Menge Futter also für alle Freunde und Feinde des Gendersternchens.