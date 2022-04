Polizeiliche Kriminalstatistik Verbreitung von Kinderpornografie hat sich verdoppelt

Als die Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch in Berlin die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) vorgestellt hat, war ihre erste und wichtigste Botschaft: „In den meisten Bereichen gibt es eine positive Entwicklung“ – das zeige, dass Deutschland ein sicheres Land und ein starker Rechtsstaat sei. Um knapp fünf Prozent ist die Anzahl der in der Statistik erfassten Straftaten 2021 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Bereiche, die sich positiv nach unten entwickelt haben, sind Mord und Totschlag, Wohnungseinbrüche und Diebstahl.