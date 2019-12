Polizei sucht Täter Banküberfall in Backnang

Backnang – Nach dem Banküberfall auf ein Geldinstitut in Backnang am Montagnachmittag erhoffen sich die Ermittler nun mit der Veröffentlichung von Lichtbildern Hinweise aus der Bevölkerung. Der bislang unbekannte männliche Täter hatte am 16. Dezember um 14.14 Uhr die Hauptstelle in der Straße Am Obstmarkt betreten und einen Bankmitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Unter dem Eindruck der Bedrohung hatte der Mitarbeiter dem Bankräuber einen größeren Bargeldbetrag im fünfstelligen Bereich ausgehändigt. Anschließend hatte der Täter die Bank verlassen und war zu Fuß in der Grabenstraße in Richtung Murr geflüchtet. Von dort verliert sich die Spur.