Polizei rät dringend von Besuch ab Alle Parkplätze in Stocksberg sind voll

Beilstein-Stocksberg/Oberstenfeld-Prevorst - Die Polizei appelliert an alle, das Wintersportgebiet Stocksberg bei Beilstein zu meiden. Bereits am Sonntagmorgen waren sämtliche Parkplätze im Umfeld des Stocksberg belegt, teilt das Polizeipräsidium Heilbronn in einer Pressemeldung mit.