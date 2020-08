Polizei nimmt 43-Jährigen vorläufig fest Motorradfahrer verliert Sozius bei Flucht

Murr - Ein Motorradfahrer hat in Murr versucht, die Polizei abzuhängen, dabei aber seinen Beifahrer verloren. Der Mann fuhr in der Nacht zum Freitag gegen 0.40 Uhr Schlangenlinien. Das fiel der Polizei an der Bergkelterkreuzung auf. Eine Streife wollte ihn kontrollieren und verfolgte ihn.