Polizei im Einsatz Dreister junger Dieb klaut Tasche

Ein Junge soll am Samstag einer 84-Jährigen die Tasche geraubt haben. Die Seniorin war nach Angaben der Polizei gegen 16.30 Uhr gerade dabei, ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug einzuladen, das sie in der Großbottwarer Straße geparkt hatte. Just in dem Moment kam der dreiste junge Dieb angerannt und schnappte sich die schwarze Handtasche, die die Frau im Kofferraum abgestellt hatte.