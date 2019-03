Pleidelsheim Trotz Großprojekten bleibt Geld für anderes

Pleidelsheim - In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag und damit ungewöhnlich spät wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2019 eingereicht. Schuld an der Verzögerung sei zum einen der Rathausumzug, aber auch die Umstellung auf den sogenannten doppischen Haushalt, erklärte Bürgermeister Ralf Trettner. „Da liegt ein Mammutprogramm hinter der Kämmerei“, betonte er. Die neue Art der Buchführung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben und umfasst eine mehrjährige Planung. Die Räte haben nun bis zur Abstimmung vier Wochen Zeit, sich mit dem Plan intensiv zu befassen. Mit Überraschungen würden sie dabei aber nicht rechnen müssen, so Trettner: „Vieles davon ist schon diskutiert und beschlossen worden.“