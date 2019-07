Pleidelsheim Sorge um den Busverkehr

Dieter Rohr (Grüne) stellte fest: „Bauland entsteht dort, wo viele Arbeitsplätze sind.“ Eine bessere Verteilung würde auch die Verkehrsströme entzerren. Bürgermeister Ralf Trettner hofft auf eine Verbesserung bei der Buslinie von Mundelsheim nach Freiberg, mit der auch die Pleidelsheimer fahren. „Genau diese Buslinie steht täglich im Stau“, meinte Christel Staudenmaier (WIR), die auf die immer noch nicht erfolgte Antwort auf den offenen Brief aller Pleidelsheimer Gemeinderäte zur Verkehrssituation am Knotenpunkt zwischen Mundelsheimer Straße und Benninger Straße in Freiberg-Beihingen verwies. Sie sei „frustriert“, so Staudenmaier, dass nur der Verband Region Stuttgart mit Verweis auf die Nicht-Zuständigkeit überhaupt reagiert habe. Bürgermeister Ralf Trettner verwies auf Bemühungen, eine Verbesserung der Verkehrssituation herbeizuführen.