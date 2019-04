Pleidelsheim Sieben Millionen Euro für die Bürger

Stellvertretend bedankte sich der Schultes beim Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger (CDU) für 3,2 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land, beim ­Gemeinderat dafür, dass man die große ­Lösung mit fast sieben Millionen Euro nicht nur mitgetragen, sondern auch aktiv Ideen für die Gestaltung des Umbaus samt des Rathausumfeldes eingebracht habe, den Vertretern des Architektenbüros KMB für die gute Planung und Umsetzung während der zweijährigen Bauphase. Seine Mitarbeiter habe er in den Containern „gut kennengelernt“, was der Verwaltung gut getan habe. „Da waren wir Tür an Tür, jetzt müssen wir telefonieren.“ Das eigene Büro und genügend Platz für die vielfältigen Aufgaben einer Verwaltung sei im jetzt komplett barrierefreien Rathaus aber auch viel wert. Und dass der „für die Bürgerinnen und Bürger“ erstellte neue Vorplatz schon rege genutzt werde, darüber freute sich Trettner. Der Brunnen sprudle zwar noch eingeschränkt, und die Parkplätze hinterm Rathaus werden bis zum Sommer fertig, dann sei aber auch alles neu. Der Bund der Selbstständigen stellte mit Krankraft den 25 Meter langen Maibaum auf. Vorsitzender Jörg Berloger betonte, dass man gerne seinen Teil für Pleidelsheim einbringe und warb fürs Handwerk. Der Chor aus dem Kindergarten ­Regenbogen sang freudige Lieder. Die Handharmonikaabteilung des GSV und das Alex-Krämer-Duo unterhielten ebenfalls musikalisch. Pleidelsheimer Vereine teilten sich die Bewirtung und die Landfrauen steuerten leckeren Kuchen bei.