Pleidelsheim - Schon wieder ein Schaden an der Pleidelsheimer Schleuse: Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr ist ein Frachtschiff mit zu hoher Geschwindigkeit in die Schleuse gefahren. Die Besatzung konnte den Frachter nicht mehr festmachen. Das Schiff rammte das geschlossene Ausfahrttor, das erheblich beschädigt wurde. Der Schiffsverkehr musste in Folge zeitweilig eingestellt werden, ist aber mittlerweile wieder freigegeben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.