Pleidelsheim P+M-Parkplatz wird erst nächstes Jahr erweitert

In großen Schritten vorangegangen ist hingegen die seit mehr als zwei Jahren geplante Kleingartenanlage Richtung Mundelsheim. Auf den 21 Gartengrundstücken stehen teilweise schon die Hütten. Die neue Anlage war Voraussetzung dafür, dass die bestehende Gartenanlage am P+M-Parkplatz eingeebnet werden kann. Die Nutzer zwischen Parkplatz und Waldweg konnten größtenteils motiviert werden, in die neue Gartenanlage Richtung Mundelsheim umzuziehen. Die Erweiterung des P+M-Parkplatzes an der Autobahnanschlussstelle ist Sache des Regierungspräsidiums, aber durchaus im Interesse der Gemeinde Pleidelsheim, da der rege genutzte Parkplatz Verkehr vermeidet. Bisher sind die rechnerisch 80 Plätze meist von mehr Fahrzeugen belegt, weil auch „kreativ“ in die Lücken hinein geparkt wird. Zukünftig sollen 150 neue Stellplätze für Autos und 16 für Fahrräder dazu kommen, die Kapazität wird also mehr als doppelt so hoch sein.