Pleidelsheim Glas-Wasser-Trick funktioniert nicht

Pleidelsheim - Pleidelsheim Ein bislang unbekannter Täter klingelte am Donnerstag gegen 11.15 Uhr bei einer älteren Frau in Pleidelsheim in der Straße „Im Vogelsang“ und bat um ein Glas Wasser. Der junge Mann war zuvor frech über das Gartentor des Grundstücks gestiegen und zum Haus gelaufen. Die Frau wies den Mann an, vor der Tür zu warten, ließ diese jedoch offen stehen, als sie in die Küche ging um Wasser zu holen. Als sie zurückkehrte, erwischte sie ihn, wie er bereits im Hausflur stand. Er nahm das Wasser und verließ fluchtartig das Haus. Dies wurde von einer zufällig vorbeikommenden Kriminalbeamtin beobachtet, die den Mann, als er wieder über das Gartentor sprang, einer Kontrolle unterziehen wollte. Daraufhin flüchtete der Mann mit einem Fahrrad. Zur Person ist nur bekannt, dass es sich um einen jüngeren Mann mit Mütze gehandelt haben soll.