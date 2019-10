Pleidelsheim Ein Chorabend im Zeichen der Einheit

Auch Bürgermeister Ralf Trettner sprach in seinem Grußwort zum Auftakt kurz das Thema der deutschen Einheit an. Das diesjährige Motto der Feiern in Kiel, „Mut verbindet“, sollte die Gesellschaft wachrütteln. Er nahm das Motto des Abends „Happy together“ auf und mahnte: „Wir sollten in der Gesellschaft das Verbindende sehen, nicht nur das, was uns trennt.“ A-Cappella-Gesang bedeutet, dass der Chor ohne Instrumente auskommt. Schon der Vielklang und die Variationsbreite der Stimmen erzeugen eine Vielzahl schöner Töne. Die Gruppe aus Pattonville singt im sogenannten „Barbershop“-Stil. Wie der Name andeutet, wurde er zuerst in den USA entwickelt und bezeichnet einen homophonen Gesang, alle Sängerinnen singen gleichzeitig, in vier Stimmen, wobei eine Künstlerin der „Lead“ ist, also die führende Stimme. Das Publikum durfte es auch selbst mal ausprobieren und sang schon nach kurzer Einweisung vierstimmig die Worte: „Close your eyes and sleep“.