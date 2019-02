Pleidelsheim 18 neue Seniorenwohnungen entstehen

Dies fand Jürgen Hämmel (FWV) „doof. Ein Dreiviertels-Auto gibt es nicht.“ Albrecht Reuther (WIR) sagte: „Es ist alles zugeparkt. Wo parken denn die Besucher?“ Frank Breuer (CDU) bezweifelte, dass ältere Autofahrer mit dem Kombiparksystem klar kommen. Auch Hämmel meldete sich hierzu noch einmal zu Wort: „Die Dinger werden nicht benutzt.“ Reuther beantragte, zumindest einen Stellplatz pro Wohnung festzuschreiben. Dies wurde von einer Mehrheit mit neun zu sechs Stimmen so beschlossen.

Für das gegenüber geplante weitere Wohnhaus sind also nicht mehr genügend Stellplätze in der Tiefgarage vorhanden. Das Baugesuch habe man aber ohnehin zurückgestellt, betonte der Bürgermeister, weil es „nicht den Vorgaben entspricht. Da werden wir alles dafür tun, dass das nicht kommt.“ Für das Gebiet gilt seit 2018 der Bebauungsplan „Hindenburgplatz/Badbrunnenstraße“. Schräg gegenüber an der Ecke Badbrunnen- mit der Mundelsheimer Straße plant die Firma Paulus Wohnbau den Neubau ihrer Verwaltung.