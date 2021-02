Planungen in Erdmannhausen und Affalterbach Neues Wohngebiet an Riedstraße liegt auf Eis

Der Rathauschef erinnert daran, dass Erdmannhausen als S-Bahn-Anrainer vom Verband Region Stuttgart mehr Spielraum bei der Ausweisung neuer Siedlungsräume erhalten soll. Nun müsse man sich darauf verständigen, ob man diese Möglichkeit ausnutzen will und wenn ja, wo genau, in welchem Umfang und in welcher Art. Grundsätzlich habe man bei der Entwicklung von Quartieren drei Optionen. Zum einen könne man über ein Baulückenkataster auf die Eigentümer in bereits erschlossenen Gebieten zugehen und so versuchen, frischen Wohnraum zu gewinnen. Zum anderen wäre es denkbar, in Ortsrandlage über Arrondierungen den Weg zum Bau zusätzlicher Einheiten freizumachen. Und drittens könne man quasi auf der grünen Wiese neue Areale ausweisen. Da aber der Kurs in der Frage eben noch nicht festgezurrt ist, ergebe es auch keinen Sinn, auf den Eigentümer der Grundstücke an der Riedstraße zuzugehen, um dieses Projekt weiter voranzutreiben.