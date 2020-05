Planung in Steinheim Einstieg in Wärmenetz mit viel Lob und einigen Abers

Ähnlich begeistert reagierte Rainer Breimaier von den Grünen. Man mache sich unabhängiger von Gas- und Ölbaronen und spare Energiekosten. Breimaier zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die Kommune das Vorhaben trotz Einnahmeeinbrüchen in der Coronakrise schultern kann. Schließlich stünden die Hauptausgaben erst 2023 oder 2024 auf der Agenda. „Die SPD war und ist beeindruckt von dem Konzept“, zeigte sich auch Annette Grimm von den Sozialdemokraten angetan. Die Fraktionsvorsitzende machte sich aber Sorgen, dass das Ganze daran scheitert, dass am Ende nicht genügend Haushalte mitmachen. Sie erkundigte sich, ob eine Bestandsaufnahme bei den potenziellen Abnehmern im Vorfeld vielleicht sinnvoll wäre. In eine ähnliche Richtung dachte Timo Renz von den Freien Wählern. „Man müsste gleich mit Begeisterung in die Bevölkerung reingehen“, empfahl er. Renz sah andernfalls und ohne entsprechende Informationspolitik die Gefahr, dass einige Eigentümer nun ihre Heizungen auf Vordermann bringen – und dann in ein paar Jahren als Kunden für das Wärmenetz verloren sind. Außerdem solle die Verwaltung eine Lösung für die Finanzierung des Projekts aufzeigen.