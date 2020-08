Planet-x Marbach In den Sommerferien geht es ab ins Weltall

Etwas ruhiger – und viel, viel ruhiger als sonst geht es ander Grillstelle zu. Wo sonst in direkter Nachbarschaft unter viel Gehämmer jedes Jahr eine neue Hüttenstadt entsteht, wird heuer kein Werkzeug geschwungen. „Die Hüttenstadt hat sich einfach unter den aktuellen Bedingungen so gar nicht umsetzen lassen“, erklärt Andi Ludmann, der seit Jahresbeginn im planet-x arbeitet. Er ist passend zum Weltraum-Motto als wandelnde Chaos-Theorie auf dem Gelände unterwegs und unterhält die Kinder noch zusätzlich mit einem kleinen Programm oder kümmert sich um diejenigen, die vielleicht auf eine der Stationen mal nicht so Lust haben.