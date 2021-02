Pläne der Stadt Marbach Strom für Grundschule aus Sonnenkraft

Für das Projekt an sich gab es volle Zustimmung aus den Reihen der Stadträte. Der eine oder andere fragte sich allerdings, ob man für die Anlage tatsächlich so viel Geld auf den Tisch legen muss. Jochen Biesinger von der CDU berichtete von einem Kollegen aus dem Rielingshäuser Ortschaftsrat, der eine ähnlich leistungsfähige Konstruktion deutscher Provenienz für etwa die Hälfte der Summe errichtet habe. Marco Leissner führte daraufhin aus, dass in der Kostenschätzung unter anderem auch Ausgaben für den Aufbau des Gerüsts, das Bestücken eines separaten Raums für die Wechselrichter im Dachgeschoss und eine Abschalteinrichtung enthalten seien. „Es stecken da also schon einige Zusatzkosten drin“, betonte der Fachmann. Jürgen Waser von den Grünen geht dennoch davon aus, dass in den 140 000 Euro noch ein gewisser Puffer schlummert und das Ergebnis bei der Ausschreibung einen niedrigeren Betrag bringt.