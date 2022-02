Pilotprojekt unter dem Rathaus von Murr Tiefgarage wird Modellfall für E-Mobile

Elektroinstallateur empfiehlt, sich untereinander abzustimmen

Die Murrer Garage könnte damit zum Modellfall für private Objekte werden. „Ich bekomme zurzeit viele Anfragen“, erzählt Uwe Riedel, Elektroinstallateur in Murr, der das Projekt begleitet. Er rät Eigentümergemeinschaften zu einem koordinierten Vorgehen. Denn es könnte ärgerlich sein, wenn die erste Wallbox montiert worden sei, weitere folgten und sich dann herausstelle, dass die Ladeleistung im Haus nicht ausreiche. „Man kommt leicht auf fünfstellige Beträge, wenn man später bestehende Wallboxen abmontiert und ein neues System installiert.“ Es gebe Wege, sich im Vorfeld miteinander zu arrangieren. „Wenn 11 Kilowattstunden nachts zur Verfügung stehen, könnten die Wallboxen so eingestellt sein, dass sie untereinander festlegen, welches Auto wann in der Nacht aufgeladen wird.“ Mit den aufeinander abgestimmten Wallboxen könnten Hausgemeinschaften mit den vorhandenen Stromkapazitäten auskommen.

Der Netzbetreiber Syna bietet eine Beratung an

Wenn Wallboxen in den Tiefgaragen der Mehrfamilienhäuser wie Pilze aus den Boden schießen, seien Hausverwalter und Elektroinstallateure wichtige Ansprechpartner, erklärt Michael Meyle, Regionalleiter der Syna GmbH in Pleidelsheim. „Eigentümer in Mehrfamilienhäusern sollten eine mittelfristige Planung vornehmen.“ Wallboxen würden den Wert der Immobilie steigern. Gerne entsende die Syna auch Berater, die Eigentümer genauer informierten.

Die Syna selbst beobachte die Gesamtsituation des Netzes, besonders in der Nachtladezeit zwischen 23 und 5 Uhr. „Bei uns wird jede Wallbox gezählt“, sagt Meyle. Trafo-Stationen würden bei Bedarf errichtet. Die spannende Frage sei, wie die E-Mobilität sich in den nächsten Jahren weiterentwickele.

Recht auf eine Ladestation

Gesetz

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt seit 1951 die Belange und Interessen von Vermietern sowie Eigentümern. Die Bundesregierung hat das WEG zum 1. Dezember 2020 geändert. Mieter oder Miteigentümer haben seitdem einen Rechtsanspruch auf die Installation einer E-Ladebox in einer Garage.

Mitbestimmung

Die Miteigentümer und der Vermieter müssen zustimmen, aber dürfen bei der technischen Ausführung mitentscheiden. Nach einer ADAC-Umfrage vom November 2021 gibt es bisher aber nur sehr wenige Anschlüsse in Mehrfamilienhäusern.