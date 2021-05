Pilotprojekt gegen Wohnungsnot Kleiner Wohnraum für Berufsstarter

So koste ein Tiny Haus etwa 100 000 Euro, führte die Hauptamtsleiterin Larissa Claus aus. Zudem seien die Baulücken in Erdmannhausen meist viel größer als dafür benötigt, was einen hohen Flächenverbrauch bedeute. Uwe Förster (Freie Wähler) sah es ebenso. „Das ist sicher ein sehr guter Ansatz, aber die Kosten sind recht hoch, und das ist für fünf Jahre nicht wirtschaftlich.“ Wie die Verwaltung wünscht sich auch Vanessa Gruber (CDU), das Thema in der Bauklausur im Sommer zu besprechen. „Die Idee hat Charme“, sagte sie über den Antrag. „Aber vielleicht kommen wir auf eine andere Lösung, wie etwa ein Haus mit Apartments.“ So könnte man gleich mehrere junge Leute unterbringen. Auch wenn das Thema in der Bauklausur noch einmal auf die Agenda soll, Grüne und SPD zeigen sich im Nachgang der Diskussion enttäuscht. „Weg von zementierten Denkweisen, Ressentiments und Altbewährtem und einmal offen und ohne Vorurteil über Neues diskutieren, das gelang dem Erdmannhäuser Gemeinderat und der Verwaltung leider nicht wirklich“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der beiden Fraktionen. „Eine intensive Diskussion über die zwei großen Problemstellungen kam gar nicht erst zustande, stattdessen erstickte die Darstellung ungewisser hoher Kosten und etwaiger bau- und wohnrechtlicher Hürden seitens der Verwaltung die Diskussion im Keim.“