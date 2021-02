Pilotprojekt in Erdmannhausen Vom Kinderzimmer in die Mini-Villa

Erdmannhausen - Vielleicht – wenn alle mitziehen – könnte sich Erdmannhausen bald ein Pilotprojekt auf die Fahnen schreiben: Wohnraum für Berufsstarter. Die Grünen und die SPD im Gemeinderat haben in der Sitzung am Donnerstag einen Antrag eingebracht, wonach genau das umgesetzt werden soll. „Erdmannhausen ist eine tolle Gemeinde. Wir alle genießen es, hier zu leben“, sagte die Grünen-Sprecherin Martina Glees-Brück. „Aber das muss man sich erst mal leisten können.“ Die Baulandentwicklung der vergangenen Jahrzehnte sei deutlich auf einkommensstarke Bürger ausgerichtet gewesen. „Das preisgünstige Segment ist lange Zeit vernachlässigt worden. Mit der Folge, dass junge Leute, die in den Beruf starten, im Ort keine bezahlbare Wohnung finden können.“ Doch eigentlich wäre es ja gut, wenn die jungen, aktiven Menschen da bleiben könnten – was also tun, fragten sich die Fraktionen. „Gleichzeitig gibt es in Erdmannhausen viele erschlossene, aber unbebaute Grundstücke in Privatbesitz – gerne ,Enkelstückle’ genannt, weil sie oft über Jahrzehnte brach liegen“, führte Glees-Brück weiter aus.