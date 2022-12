Pierogi Manufaktur Polnische Maultaschen made in Besigheim

Sie sind klein, in der Mitte etwas rundlich und können herzhaft oder süß gefüllt sein: die polnischen Teigtäschchen, auch Pierogi genannt. Jolanta Garbowska nennt sie liebevoll ihre „polnischen Maultaschen“. Denn die Polin, die seit 2008 im Schwabenland wohnt, liebt beides: die schwäbische und polnische Küche. Und mit ebendiesem Mix hat sie Mitte des Jahres den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Sie hat in Ottmarsheim eine Pierogi Manufaktur eröffnet. An vier Tagen in der Woche gibt es die Klassiker der polnischen Küche nun in ihrem kleinen Ladengeschäft zu kaufen – direkt zum Verzehr oder zum Mitnehmen. Und natürlich: alle in Handarbeit gemacht.