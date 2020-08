Pflück-mich-Aktion Ernte an gekennzeichneten Bäumen startet

Ebenfalls als einen Versuch geht man die Aktion in Großbottwar an. Dort hatte Oliver Hartstang (SPD) in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause den Antrag gestellt, dass die Stadt ebenfalls mitmacht. Da über den Antrag aber erst in der nächsten Sitzung, und damit nach der Sommerpause abgestimmt würde, schlug Bürgermeister Ralf Zimmermann vor, das Thema an den Obst- und Gartenbauverein zu übergeben. Dessen zweiter Vorsitzender ist Oliver Hartstang, der jetzt erläutert: „Die Vorbereitung läuft. Die Bänder sind bestellt.“ Diese können dann im Bürgerbüro und in der Stadtbücherei kostenfrei abgeholt werden.

Nicht begeistert von der Aktion war in der Sitzung Friedrich Link (FBWV), selbst Stücklesbesitzer. Er befürchtet, dass „nicht nur von Bäumen mit Banderolen gepflückt wird, sondern auch von Nachbarbäumen, an denen das Obst vielleicht schöner aussieht“. Und sowieso sei es so, dass die Menschen dadurch glaubten, dass Grund und Boden „nichts wert“ seien. Auch das Gefühl für Eigentum gehe verloren. Dabei sei die Pflege von Obstwiesen doch sehr kraft- und zeitintensiv.

In Beilstein gibt es keine vergleichbare Aktion. Doch komme es immer mal wieder vor, dass Bürger bei der Kämmerei nachfragten, ob sie vom einen oder anderen städtischen Baum pflücken dürften, erklärt Bürgermeister Patrick Holl. „Und das funktioniert dann auch problemlos.“ Meistens handle es sich um Nussbäume, es sei aber manch ein Obstbaum darunter.