Personenkontrolle in Rudersberg geht schief Zwei Männer schlagen auf Polizisten ein

Ein Polizist ist in der Nacht auf Donnerstag bei einer Personenkontrolle angegriffen worden. Dieser war kurz nach Mitternacht mit einer Streife unterwegs, um die in der Corona-Verordnung erlassene Ausgangssperre zu überwachen. In diesem Rahmen sollten ein 24- und ein 28-Jähriger kontrolliert werden, die sich in der Backnanger Straße aufhielten. Im Gespräch nahmen die Polizisten einen verdächtigen Geruch wahr, der auf den Besitz oder Konsum von Drogen hindeutete. Als die Beamten die Männer auf diesen Umstand ansprachen, stieß der jüngere Mann einen Polizisten zur Seite und ergriff umgehend die Flucht.