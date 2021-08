Personalprobleme beim VfB Stuttgart Coronageplagter VfB will auf Transfermarkt ruhig bleiben

Stuttgart - Bloß keine Panik: Ungeachtet erheblicher Personalprobleme will der VfB Stuttgart wenige Tage vor dem Pflichtspiel-Start im DFB-Pokal die Ruhe bewahren. Die 0:3-Niederlage im Testspiel-Kracher gegen den FC Barcelona hakte Sportdirektor Sven Mislintat angesichts einer VfB-Rumpfelf jedenfalls schnell ab. „Wir haben es super gemacht und uns super verkauft“, sagte der 48-Jährige nach der klaren Niederlage gegen Antoine Griezmann, Memphis Depay und Co. Obwohl die Schwaben gegen den hochdekorierten Weltclub notgedrungen mit etlichen U23-Spielern angetreten waren, will Mislintat nicht zwingend auf dem Transfermarkt nachlegen.