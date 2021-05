Personalaufbau bei Stihl Motorsägenhersteller profitiert vom E-Bike-Boom

In dem Stihl-Werk, nach Firmenangaben eines der größten und modernsten Magnesium-Druckgusswerke in Europa, werden unter anderem Gehäuseteile für E-Bike-Antriebe in Leichtbauweise gefertigt. Stihl Magnesium-Druckguss will dort 16 Millionen Euro investieren, unter anderem in neue Produktionsanlagen.