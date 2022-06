Paul McCartney 80. Geburtstag Paul, der Melodienträumer

An einem Morgen des Jahres 1965 erwacht der genialste Melodienerfinder der Welt mit einer Melodie im Kopf. Diese ist so schön, dass er erst gar nicht glauben will, dass er sie sich gerade erträumt hat. Doch weder der allwissende Musikproduzent George Martin noch John Lennon, mit dem der Melodienmann damals in einer Band namens The Beatles spielt, haben diese sanft-melancholische Weise schon einmal gehört. Und so macht der Melodienträumer daraus eine Ballade, nimmt sie begleitet von einem Streichquartett auf und gibt ihr den Namen „Yesterday“.