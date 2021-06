Pastorin vor Wechsel Von Marbach geht es weiter in den Taunus

Reinerts Stelle wird vorerst nicht wieder besetzt

In ihrer letzten Woche in Marbach steht vor allem die Planung ihres letzten Gottesdienstes auf dem Programm von Stefanie Reinert, die in Reutlingen aufgewachsen ist und in Tübingen, Heidelberg und Wuppertal studiert hat. „Ich vermute, dass in unserer ,Zeit der Gemeinschaft‘ nach der Predigt noch eine Überraschung zum Abschied auf mich wartet“, erzählt sie. Nach fünf Jahren in Villingen-Schwenningen war Marbach ihre zweite Station. Friedrichsdorf im Taunus wird die erste Stelle außerhalb Baden-Württembergs für sie sein. Dass sie nur fünf Jahre in einem Kirchenbezirk tätig war, ist für die evangelisch-methodistische Kirche eher ungewöhnlich. „Normalerweise dauern die Stationen acht bis zehn Jahre“, erläutert sie. Dennoch folgt sie natürlich der Weisung ihres Bischofs, der zuvor jedoch wie üblich Gespräche mit ihr über ihre weitere Zukunft geführt hatte.