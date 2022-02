Pandemie und Schule Schüler im langfristigen Coronamodus

Marbach - Auch in diesem Jahr werde man den Schülerinnen und Schülern faire Bedingungen für die Abschlussprüfungen zusichern. Das sei keine Frage, erklärte Theresa Schopper am Dienstag in Stuttgart. Faire Bedingungen. Wenn das nicht gut klingt. Aber: Was versteht die Kultusministerin unter fair? Und: Was ist per se eigentlich fair? Die Auslegung des Begriffes ist, je nach Blickwinkel, ja doch oft subjektiv.