Oscars 2022 Gerd Nefzer im Glück – zweiter Oscar für Hohenloher

Nach dem Mauerfall expandierte die Firma nach Babelsberg, dem Mekka des deutschen Films. Von dort aus gelingt es den Nefzers, sich in Hollywood zu etablieren. „Stirb langsam“, „Inglorious Basterds“, „Die Tribute von Panem“, „Blade Runner 2049“ und jetzt eben „Dune“ – in vielen Filmen, die durch erstklassige Special Effects auffallen, hat Gerd Nefzer die Finger drin.

Der negative Test kam in der letzten Minute

Der lange geplante Oscar-Besuch wäre beinahe geplatzt. Erst am Freitagabend habe er nach einer Corona-Erkrankung einen negativen Test erhalten, erzählt Nefzer. Am Samstag sei er mit seiner Frau nach Los Angeles gejettet, gerade noch rechtzeitig für die Gala. Seinen Humor hat er nicht verloren. „Das war eine schwierige Woche, wenn du nur Zuhause bist, mit deiner Frau zusammen in einem Zimmer“, witzelt er vor den über Hundert Journalisten über seine Corona-Quarantäne.

Was würde er seinen Fans in Deutschland sagen? „Ich habe nie geglaubt, dass ich einen Oscar gewinne und ich habe es geschafft. Man muss immer an das glauben, was man macht und hart dafür arbeiten.“

Nefzer und drei weitere Hollywood-Kollegen gewannen den Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film „Dune“. Bereits 2018 holte der gebürtige Schwabe mit seiner Arbeit an „Blade Runner 2049“, auch unter der Regie von Denis Villeneuve, den Oscar für Visuelle Effekte .