Omikron-Varianten Corona: Wie gut schützen neue Impfstoffe?

Auch Biontech will liefern

Währendessen wird an weiteren Impfstoffversionen geforscht. Der US-Pharmakonzern Moderna etwa hat nun erste Ergebnisse seines Omikron-Impfstoffs vorgelegt. Daten von Biontech werden zeitnah erwartet. Nach Angaben von Moderna erzeugt ihr angepasster Impfstoff an die Ursprungsvariante BA.1 bei Personen ohne Anzeichen einer früheren Infektion mit dem Coronavirus 1,75-mal so viele neutralisierende Antikörper gegen Omikron wie der bestehende Moderna-Impfstoff allein.