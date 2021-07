Olympia 2021 Warum nur wenige ältere Fußballprofis auflaufen

Ausnahme: Drei Spieler pro Mannschaft dürfen älter als 23 Jahre sein. So war es auch Fußballstars wie dem Argentinier Juan Román Riquelme in Peking 2008 oder besagtem Neymar in Rio de Janeiro 2016 vergönnt, trotz höheren Alters, ihre Teams zum Olympiasieg zu führen. Bei der deutschen Olympia-Auswahl in Tokio taucht mit dem 33-jährigen Ex-Nationalspieler und Union Berlin-Profi Max Kruse ein ganz prominenter Name im Kader auf.