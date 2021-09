Oldtimertreff in Rielingshausen Unimog und Lanz treffen sich bei der Cessna

Marbach-Rielingshausen - Helmut Läpple denkt pragmatisch. Der Erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Rielingshausen hat wie so viele schon vor einigen Jahren festgestellt: die Jugend fehlt. Statt aber den Kopf in den Sand zu stecken, wurde er aktiv und fragte sich, wie man die Jüngeren zum Mitmachen begeistern könnte. Das steckte den früheren Ortsvorsteher Eberhard Ruoff an. Und so hat der rührige Vereinsvorstand schon bei den Bürgerfesten versucht, alte landwirtschaftliche Geräte auszustellen. Nun wollten die Verantwortlichen aber nicht mehr länger auf ein Fest warten und haben kurzerhand ihre erste Oldtimerausstellung organisiert.