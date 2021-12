Olaf Scholz wird Kanzler Die Bilder der Kanzlerwahl

Berlin - Vater, Mutter, Brüder, Ehefrau – die Familie Scholz war am Mittwoch in voller Frau- und Mannstärke in den Berliner Reichstag gekommen, um Olaf Scholz’ Kanzlerwahl beizuwohnen. Scholz’ Vater war sich sicher, dass sein Sohn einen guten Job machen wird. „Er wird es mit Solidität hinkriegen“, sagte Gerhard Scholz kurz vor der Abstimmung. Für ihn als Vater sei es ein besonderer Tag. Auch Scholz’ Mutter Christel und seine Frau Britta Ernst nahmen auf der Besuchertribüne in der ersten Reihe neben Ex-Kanzler Gerhard Schröder und seiner Frau So-yeon Schröder-Kim Platz. Dahinter saßen Scholz’ Brüder Ingo und Jens.