Offene Fragen in Oberstenfeld Häufiger Personalwechsel im Rathaus irritiert

Oberstenfeld - Nicht wenige Haushaltsreden verpuffen im Niemandsland der öffentlichen Wahrnehmung. Das war am Donnerstag in Oberstenfeld anders. Gleich von zwei der drei Fraktionen setzte es Kritik am häufigen Personalwechsel im Rathaus-Team um den Bürgermeister Markus Kleemann. Über die Gründe wurde in der Sitzung nichts gesagt, da dort die Reden traditionell unkommentiert bleiben. Deshalb steht die Frage im Raum: Woran liegt es?