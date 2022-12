Obst- und Gartenbauverein in Großbottwar Der Herzog machte Obstbäume salonfähig

Nachdem Herzog Karl Eugen von Württemberg am Ende des 18. Jahrhunderts Obstbäume in unserer Region salonfähig gemacht hatte, war so der Grundstein vieler Menschen für den Obstanbau gelegt. Doch die Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre vernichtete jäh alle Vereinsaktivitäten von Großmann. So hat es dann bis ins Jahr 1947, also zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gedauert, bis sich rund 25 Interessierte in der Großbottwarer Stadthalle fanden und den OGV in seiner heutigen Form gegründet haben.