Oberstenfelderin in SWR-Talkshow Übergewicht und der Weg hinaus

Wie haben Sie es geschafft, sich von Ihrer körperlichen Last zu befreien?

Das habe ich in meinem Buch „Wie ich die Last meines Lebens hinter mir ließ“ beschrieben. In meiner Kindheit und Jugend bin ich in meiner Familie gedemütigt worden und war immer schuld an allem. Erst viel später habe ich mich dem Problem gestellt, weil mich nach meiner Rückkehr aus Berlin in die schwäbische Heimat meine Kindheit erneut einholte.

Was ist das Wichtigste, wenn man dick ist und abnehmen möchte?

Am wichtigsten ist, sich ein realistisches Ziel zu setzen. Man muss wissen, was man will. Ich habe meine Ernährung konsequent umgestellt und vor allem abends kaum noch Kohlenhydrate zu mir genommen. Aber man sollte vor allem seine eigene Psyche verstehen lernen und herausfinden, warum man dick geworden ist.

Wie hat sich Ihre Lebensqualität erhöht, seitdem Sie abgenommen haben?

Ich bin frei von meiner Vergangenheit. Ich konnte mich nicht gegen meine Mutter durchsetzen. Erst als sie tot war, war mir das möglich. Das klingt schlimm, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, aber der Psychologe hat gesagt, es sei völlig normal, nach den schlimmen Erfahrungen erleichtert zu sein.

Wie werden Sie den Donnerstag konkret gestalten, bis die Sendung aufgenommen wird?

Am Morgen kommt noch die Nachbarschaftshilfe zu mir, dann um 13 Uhr fahren meine beste Freundin und ich nach Baden-Baden. Dort hat uns der SWR ein Zimmer in einem Hotel besorgt. Die sind alle so lieb und nett zu mir. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie es werden wird.

Die SWR-Talkshow „Nachtcafé“ mit Moderator Michael Steinbrenner wird am Freitag, 7. Mai, um 22 Uhr gesendet. Der Titel lautet „Träge, faul und immer dicker – wie kommen wir da raus?“. Außer Elke Munz nehmen der Comedian Bernd Stelter, Flavio Simonetti, Jules Schönwild und Prof. Dr. Kerstin Oltmanns teil. Eine Wiederholung ist am Samstag um 8.15 Uhr geplant. Die Sendung wird in der Mediathek und auf YouTube zugänglich sein.