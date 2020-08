Oberstenfelder Gebiet am Krixenberg Wildkatze kontra Baugebiet

Der Ausbreitung der Wildkatze steht jedoch der Ausbreitungswunsch des Menschen entgegen. Am südlichen Ortsrand von Oberstenfeld soll nämlich das neue Baugebiet Am Krixenberg mit 51 Bauplätzen entstehen. Und das würde, so die Einschätzung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), den Wildkatzenkorridor auf nur noch 90 bis 150 Meter verkleinern, was dazu führe, dass die Tiere ihn nicht mehr nutzen würden. Auch der BUND-Kreisvorsitzende Stefan Flaig ist erbost, weil das Baugebiet viel zu nah an den als Deckung und Wildtierwanderweg genutzten Heuerbach heranrücke, sodass der Wildkatzenkorridor dadurch völlig entwertet würde. Er betont auch, dass durch die Nähe zum Siedlungsraum die scheuen Tiere nicht nur verjagt würden, sondern auch die Gefahr einer genetischen Vermischung von Wildkatzen mit Hauskatzen drohe.