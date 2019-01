Oberstenfeld Wenn die weiße Pracht zur Last wird

Hedi Triemer, die zunächst noch sehr verärgert darüber schien, dass die Gemeinde ihr nicht entgegengekommen war, reagiert im Verlauf der Begegnung verständnisvoll. Es stellt sich heraus, dass Hans-Dieter Helber im Schriftwechsel auf die Gesetze hingewiesen hatte, nach denen es der Gemeinde nicht erlaubt ist, eine solche öffentliche Fläche für die Privatleute zu räumen. Helber will aber den Bauhof anweisen, er möge vor der Zufahrt möglichst keine Schneehaufen aufbauen, weil es besonders anstrengend ist, diese wegzuräumen.

Mit dieser Zusage kann Hedi Triemer etwas anfangen. Sie hatte im Schriftwechsel Helber so verstanden, dass er sich um eine Räumung der öffentlichen Fläche durch den Bauhof kümmern wolle und sich gewundert, dass nichts passiert. Dass die „Wendeplatte“ hinsichtlich der Räumpflicht ihr „gehöre“, wie Helber es im direkten Gespräch formuliert, sei für sie nach 39 Jahren eine Neuigkeit. „Jetzt werde ich jeden Morgen beim Schneeräumen damit an die Arbeit gehen, da dieses Stück mir gehört“, scherzt sie und erwähnt, „dass wir Nachbarn hier zusammenhalten“. Das heißt, man schiebe für den anderen an den Zufahrten gleich mit. „Wir sind eben so erzogen, dass wir die Straßen in Ordnung halten“, erzählt sie. Trotz der guten Vorsätze sei es aber auch so, dass nicht immer jeder Nachbar da sei. Langfristig müsse sie sich überlegen, ob sie einen professionellen Räumdienst beauftrage. Eine Flatrate findet sie jedoch überteuert: „Es gibt private Anbieter, die einen Jahresvertrag anbieten – aber dann zahlt man mehrere hundert Euro, auch wenn es überhaupt nicht schneit.“ Weiter entfernt wohnende Nachbarn hätten sich offenbar schon zu diesem Schritt entschieden, um die Gehwege vor ihren Häusern zuverlässig frei zu bekommen. Hans-Dieter Helber weiß um diesen Dienstleistungssektor: „Wir als öffentliche Hand dürfen diesen privaten Wettbewerb nicht durch eigene Angebote unterlaufen.“